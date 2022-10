SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher quase foi "arrastada" por uma rajada de vento enquanto andava, com compras no braço, no centro de Campo Grande (MS). No registro, gravado na tarde desta quinta (6), é possível observar que ela perde o equilíbrio na calçada enquanto carrega uma caixa e sacolas e é ajudada por testemunhas, que se surpreendem com a cena.

Funcionários de um estabelecimento aparecem correndo até a calçada para ajudar a mulher a se equilibrar. Ela é segurada por algumas pessoas que a orientam a seguir em direção à loja.

Na quinta, a cidade enfrentou um temporal com raios, trovoadas e fortes ventanias. Segundo a Climatempo, o aeroporto local registrou rajadas de 65 km/h.

O clima deve melhorar neste fim de semana na capital. A previsão é a de que a chuva se concentre apenas no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul e amanhã o tempo volte a abrir. No entanto, a Climatempo alerta para novos temporais com fortes rajadas de vento e até queda de granizo no domingo (9), uma vez que uma frente fria se aproxima da região.

No sábado (8), a temperatura mínima é de 15ºC enquanto a máxima é de 32ºC. Já no domingo, a mínima fica em 21ºC e a máxima em 28ºC.