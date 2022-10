Morte da cearense voluntária do Exército brasileiro Jovita Feitosa (155 anos) - ficou famosa por tentar entrar no exército travestida de homem e querer ir lutar na Guerra do Paraguai

Morte do guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano Che Guevara (55 anos)

Dia do Atletismo - homenageia uma das práticas esportivas mais antigas do mundo, conhecida por "esporte-base", uma vez que usa os movimentos primários do ser humano: correr, andar, saltar e arremessar

Dia Mundial dos Correios - criada pela ONU, homenageia a criação da União Postal Universal