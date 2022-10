SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi fechada após o pneu de um avião de pequeno porte estourar e a aeronave parar rente a um barranco, na tarde deste domingo (9).

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o incidente ocorreu às 13h32, no momento em que a aeronave pousava. Os pneus do trem de pouso traseiro estouraram, logo após o toque no solo.

O avião derrapou e só conseguiu parar em uma área chamada de taxiway, pouco antes do barranco que fica entre a pista e a avenida Washington Luís.

Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. De acordo com a Infraero, não houve feridos.

"Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível", informou o órgão.

Após a incidente, somente a pista auxiliar estava liberada para aviação executiva.

A Infraero não informou a quantidade de pousos e decolagens prejudicados devido ao fechamento da pista principal. Também não foi informado os aeroportos para onde os voos estão sendo desviados.

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou não ter sido acionado para auxiliar no incidente.