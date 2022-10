CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos suspensa por causa da pandemia de Covid-19, a procissão do Círio de Nazaré -considerada a maior do Brasil- reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas nas ruas de Belém, neste domingo (9), segundo a Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará).

Desde muito cedo, uma multidão se reuniu em frente à Catedral de Belém para acompanhar a missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, por Dom Alberto Taveira Corrêa, e a saída da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Com o tema "Maria, Mãe e Mestra", a procissão começou às 7h e foi seguida por romeiros, promesseiros e fiéis de diversas partes do estado do Pará, outras regiões do Brasil e do exterior. Muitos seguiram o trajeto de joelhos, carregando cruzes e outros objetos ligados às promessas realizadas ou às bênçãos alcançadas.

Os fiéis seguiram pelas ruas da capital paraense passando pela Basílica Santuário -construída no local onde a imagem da santa foi encontrada em 1700-, centro histórico, mercado Ver-O-Peso, até chegar à praça Santuário, às 12h20, onde ocorreu a missa de encerramento da procissão, dirigida pelo bispo auxiliar de Belém do Pará, dom Antônio de Assis Ribeiro.

A cantora Fafá de Belém, paraense e devota de Nossa Senhora de Nazaré, recebeu amigos e personalidades, como o padre Fábio de Melo, em um espaço chamado Varanda de Nazaré. Além de Fafá, muitos convidados da cantora se apresentaram durante a celebração.

"A emoção de nos reencontrarmos com Nazinha caminhando pelas ruas de Belém é indescritível. Nós sobrevivemos, nós estamos aqui e o Círio está de volta. Emoção que não cabe dentro de mim, poder ter minhas duas netas cantando comigo durante o Círio do reencontro de Nazinha com seu povo", escreveu a cantora nas redes sociais.

Para garantir a segurança dos fiéis, a Segup criou a Operação Círio 2022, com efetivo de mais de 3.000 agentes e mais de 200 viaturas.

A abertura oficial da 230ª edição do Círio de Nazaré começou na terça-feira (4), com missa na Basílica Santuário de Nazaré.

A primeira celebração do Círio de Nazaré aconteceu na tarde de 8 de setembro de 1793. Em 1854, passou a ser celebrado no período da manhã e, desde 1901, a data passou a ser o segundo domingo do mês de outubro.