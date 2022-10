SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As famosas estátuas das 'cabeças de pedra' da Ilha de Páscoa e outros artefatos arqueológicos foram carbonizados por um incêndio causado pelo vulcão Rano Raraku. Segundo a CNN, autoridades locais, indígenas e chilenas afirmaram que o fogo se alastrou por mais de 100 hectares da ilha, danificando as famosas estruturas esculpidas em pedra, criadas por uma tribo polinésia há mais de 500 anos.

O diretor da comunidade indígena Ma'u Henua, Ariki Tepano, que administra o Parque Natural Rapa Nui, descreveu os danos como "irreparáveis" e alertou que as "consequências vão além do que os olhos podem ver", em comunicado na quinta-feira.

A ilha listada como Patrimônio Mundial da UNESCO fica a cerca de 3.500 km da costa do Chile e é a ilha habitada mais remota do planeta. O local é um destino de lista de desejos para viajantes de todo o mundo, principalmente devido aos gigantes monumentos Moai.

A subsecretária de Patrimônio Cultural do Chile, Carolina Pérez Dattari, disse que funcionários do Conselho de Monumentos Nacionais (CNM) do país "estão no terreno avaliando os danos" do incêndio nas estátuas de pedra sagradas.

O parque nacional da ilha, que possui 386 Moai esculpidos em basalto sólido, está atualmente fechado para turistas enquanto conservacionistas investigam a extensão das perdas, confirmou o conselho de Rapa Nui em postagem no Facebook.