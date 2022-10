RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma escola particular em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas no local.

A corporação disse que equipes de pelo menos três quartéis da região foram acionadas às 13h43 para tentar conter as chamas. Os alunos foram retirados a tempo do colégio, que atende crianças e adolescentes do maternal ao nono ano do ensino fundamental.

Até a última atualização desta reportagem, o Centro Educacional Pássaro Azul não tinha informações sobre as possíveis causas do fogo. A unidade estava em funcionamento no momento do incêndio.

A página oficial da escola havia postado imagens dos alunos em comemoração pelo Dia das Crianças. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que as chamas tomavam conta do telhado da instituição.

No Twitter, moradores do entorno relataram que a fumaça preta era vista mesmo longe do local.

A escola está localizada na Estrada Otaviano, número 155. Por volta de 14h, a via foi interditada para o trabalho das equipes. Foram mobilizados bombeiros dos quartéis de Campinho, Irajá e Realengo.

Agentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil e da subprefeitura também atuaram no local.