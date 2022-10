SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O incidente com um avião de pequeno porte no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que levou ao fechamento da pista principal por quase nove horas neste domingo (9), também impactou outros aeroportos pelo Brasil. De acordo com a Infraero, pelo menos 22 destinos no país foram afetados.

Segundo a empresa, 233 voos no aeroporto da capital paulista foram cancelados ao longo de todo o domingo. O boletim mais recente aponta que, nesta segunda-feira (10), 53 foram cancelados, sendo 33 de chegada e 20 de partida.

Além disso, 26 voos que não têm Congonhas no itinerário foram cancelados desde a manhã desta segunda até o momento da publicação desta reportagem. A informação foi extraída do levantamento do site da Infraero, que é alimentado pelos dados enviados pelas companhias aéreas.

Um dos aeroportos afetados pelo efeito cascata de Congonhas foi o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No início da tarde desta segunda, os voos para diferentes capitais estavam com status de previstos. Já na parte da manhã, longas filas se formavam no saguão de embarque. Às 11h havia 16 voos em atraso e 10 cancelados.

Em resposta à reportagem sobre a previsão de normalização da situação no país, a Infraero informou que as acomodações da malha aérea estão ocorrendo ao longo do dia com a gestão dos voos pelas companhias aéreas.

Procuradas pela reportagem, as assessorias de comunicação de Latam, Azul e Gol relataram que a regularização dos voos está em andamento, mas que não há previsão de conclusão.

"A LATAM informa que o incidente do avião de pequeno porte ocorrido na tarde do último domingo (9/10) já resultou, entre domingo e hoje (segunda-feira) de manhã, no cancelamento de mais de 180 voos da companhia, trazendo prejuízos milionários para a empresa e alguns incalculáveis para os clientes", informa a Latam, em comunicado oficial.

Além disso, a companhia reforçou que todos os seus esforços estão direcionados para acomodar, assistir, reorganizar as viagens de seus clientes e normalizar as operações.

A Azul relatou que foi necessário alternar três voos e cancelar outros 17 que tinham a capital paulista como origem ou destino. "Nesta segunda, ainda como reflexo da interdição de ontem, a empresa precisou cancelar os voos AD4131, AD2855 e AD4030 - ligando Congonhas ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro", complementa.

"A Azul destaca que os Clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação".

Por fim, a Gol informou que foram cancelados 102 dos seus voos no domingo e 19 nesta segunda. Além disso, reforçou que os clientes busquem os canais de atendimento para fazer a remarcação ou pedir o reembolso.

"A Companhia sugere que os passageiros evitem ir ao aeroporto se o voo adquirido estiver na lista de cancelamentos. A GOL lamenta pelo inconveniente e trabalha para reduzir os impactos nas viagens de seus Clientes", finaliza.

Tags:

Infraero