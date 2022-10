SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza anuncia na manhã desta terça (11) a lista de artistas e bandas que vão se apresentar na próxima edição brasileira do festival. O evento está marcado para os dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A primeira banda confirmada no festival é o Blink 182. Os ícones do pop punk dos anos 1990 e 2000 postaram em suas redes sociais o anúncio do retorno da formação original, com o guitarrista e vocalista Tom DeLonge se juntando novamente com o baixista e vocalista Mark Hoppus e o baterista Travis Barker.

O grupo fez o anúncio cerca de uma hora antes da divulgação completa da escalação do Lollapalooza Brasil, prevista para as 10h. Será a primeira vez do Blink 182 tocando na América do Sul, isso porque o baterista da banda, Barker, parou de pegar avião para se deslocar por longas distâncias.

Além da banda de pop punk americana, o Lollapalooza terá com atrações principais os rappers Drake e Lil Nas X, as cantoras pop Billie Eilish e Rosalía e a banda de rock australiana Tame Impala. O festival vai marcar as estreias tanto de Eilish quanto de Lil Nas X no Brasil, e de Drake --que cantou no Rock in Rio em 2019- em São Paulo.

A edição de 2023 do Lollapalooza também terá shows de The 1975 Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Cigarettes After Sex, Rise Against, Sofi Tukker, Modest Mouse e 100 Gecs, entre outros. Na fatia de atrações acionais, a lista inclui Ludmilla, Os Paralams do Sucesso, L7nnon, Filipe Ret, Black Alien, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória, Black Pantera e Larissa Luz.

A escalação completa ainda traz Jane´s Addiction, Armin van Buuren, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Aurora, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Polo & Pan, John Summit, Omar Apollo, Mochakk, Yungblud, Rashid, Nora En Pure, Dubdogz x KVSH, Liu, Suki Waterhouse, Hot Milk, Gilsons, Devochka, Tássia Reis, Carol Biazin, Tuyo, O Grilo, Eli Iwasa, Madds, Medulla, Planta & Raiz, D-Nox, Öwnboss, Ana Frango Elétrico, Rooftime, Santti, Mulamba, Melanie Ribbe, Gab Ferreira, Binaryh, Carola, Baby, Deekapz, Camila Brunetta, Aliados, Aline Rocha, Valentina Luz, Brisa Flow, Number Teddie, Carol Seubert e Curol.