RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Eileen Ryan, mãe de Sean Penn, morreu neste domingo (9), aos 94 anos, em Malibu, na Califórnia, de acordo com um anúncio do porta-voz da família ao site Page Six.

Eileen, que completaria 95 anos no próximo dia 16 deste mês, não teve a causa de sua morte divulgada. Ao longo de sua carreira, a artista apareceu em mais de 60 filmes e programas de televisão. Ela também estrelou peças da Broadway.

Entre as as séries mais conhecidas estão "Além da Imaginação", "Bonanza", "Nova York Contra o Crime", "CSI: Investigação Criminal" e "Grey's Anatomy".

No cinema, Eileen participou de filmes como "Magnólia", de Paul Thomas Anderson, e "Uma Lição de Amor", protagonizado por Sean.

Por 41 anos, a atriz foi casada com o ator e diretor Leo Penn, que conheceu em Nova York, em 1957, nos ensaios da peça "The Iceman Cometh". Logo, os dois se casaram e permaneceram juntos até a morte de Leo, em 1998.

Através da união do casal, os dois tiveram três filhos, o ator Sean, 62, Chris Penn, que morreu em 2006 aos 40 anos, e Michael Penn, 64.