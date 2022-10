SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Palmeira, o Zé Leôncio de "Pantanal", comemorou a estreia de "Travessia" na segunda-feira (10) postando uma foto com Jade Picon no Instagram.

Na legenda, no entanto, o ator disse que a produção tem "Jade Picon e um super elenco", e parte dos seguidores questionou: ele não inclui a influenciadora nesse grupo?

"A novela Travessia, de Glória Peres, começa hoje [segunda-feira (10)] com Jade Picon e um super elenco. M*rda pra vocês! Estou aqui grudado na TV. Sucesso", escreveu Marcos Palmeira na rede social.

Vale lembrar: no teatro, atores costumam desejar "m*rda" uns aos outros antes das apresentações, porque uma superstição do meio diz que desejar "boa sorte" traz azar. Não se sabe ao certo a razão de essa ser a expressão escolhida, mas a principal teoria é que, na época em que as pessoas iam ao teatro em carruagens, uma casa cheia também significava muitos cavalos nos arredores do teatro, e consequentemente muitos dejetos dos animais na rua.

No Twitter, alguns argumentaram que a escolha desse termo para a legenda também foi uma alfinetada em Jade: "Jade Picon e grande elenco. Termo de teatro numa foto com uma garota que nunca tinha visto a cara de um professor de teatro na vida. Se o Marcos Palmeira não fez de propósito, eu sou o 4 braços do Ben 10", escreveu uma usuária da rede social.

Outros não viram intenções ruins no texto: "Eu concordo super, a novela tem mesmo um super elenco, e a Jade Picon. Ela começou agora e acho injusto já colocar ela no patamar dos atores e atrizes da novela, que são todos f*da demais".

Fãs de Jade Picon, no entanto, comemoraram: "Post no feed do Marcos Palmeira. Jade Picon acolhida pelos maiores!"