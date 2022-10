SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bill Murray, de 72 anos, foi acusado de assédio sexual, em abril, nos bastidores do set de filmagem do filme "Being Mortal". Segundo o site Puck, o longa teria sido cancelado após o comportamento do ator.

O artista teria "montado" em cima de uma jovem funcionária da produção e "beijado" seu corpo. Ainda conforme a publicação, o peso de Murray em cima da mulher a impedia de se mover.

Além disso, testemunhas confirmaram a versão e acrescentaram que ambos usavam máscaras faciais no momento do ocorrido. Em maio, o ator assumiu que teve um comportamento inapropriado no set de "Being Mortal". Ao canal CNBC, Murray disse que ele e uma colega de elenco divergiram na opinião de um assunto.

"Fiz algo que achei engraçado, e não foi levado dessa forma, A empresa e o estúdio queriam fazer a coisa certa. Então, queriam verificar tudo e investigar e então interromperam a produção."