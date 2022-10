SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 9 anos morreu depois de cair do 5º andar de um prédio no bairro de Miramar, em João Pessoa (PB). O acidente aconteceu na tarde desta segunda (10) e a vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu, sendo foi declarada morta na noite de segunda, no Hospital de Trauma da capital paraibana.

A criança teve politraumatismo grave, com fraturas e ferimentos no tórax, pulmões, baço e fígado, e passou por cirurgias, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu, afirmou o diretor do hospital, Laécio Bragante, em entrevista à TV Cabo Branco, afiliada da Globo no estado.

O menino sofreu uma queda de cerca de 15 metros de altura. Bragante detalhou à emissora que o menino teria caído após uma pequena discussão com a irmã mais velha, de 11 anos, e que os pais da criança teriam retirado a rede de proteção das janelas do apartamento recentemente, já que os filhos já estavam mais crescidos.

A reportagem questionou a Polícia Civil da Paraíba sobre as investigações para apurar as circunstâncias do crime e aguarda retorno. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.