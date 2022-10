CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O turista Sérgio Murilo de Lima Santana, 39, morreu na tarde segunda-feira (10) enquanto descia em uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral do Ceará.

O equipamento quebrou e o turista caiu direto no chão. Ele foi socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

A reportagem não conseguiu contato com o responsável pelo equipamento. A secretaria informou que o proprietário e um funcionário foram identificados e já prestaram depoimento.

O acidente com o turista ocorreu durante um passeio pelas famosas dunas da praia.

Segundo a secretaria, a morte ocorreu após a estrutura da tirolesa ceder e a vítima cair no chão.

O turista era natural de Belém e estava na cidade com a esposa havia alguns dias. Momentos antes do acidente, Santana chegou a publicar nas redes sociais imagens do funcionamento da tirolesa.

Na Delegacia de Aracati, responsável pelas investigações, um inspetor disse que o delegado não atenderia e que não poderia passar informações sobre o caso e que apenas a secretaria da Segurança poderia se pronunciar.

A pasta informou que a Polícia Civil aguarda o resultado do laudo que será emitido pela Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará).