SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes mesmo do lançamento nesta segunda-feira (10), a novela "Travessia", da TV Globo, já tinha dado o que falar. Um dos motivos é a estreia de Jade Picon, influenciadora e ex-BBB, como atriz.

Em entrevistas, Jade, 21, já tinha comentado sobre o novo desafio de representar a personagem Chiara como a "melhor oportunidade" da vida dela. Aliás, o trabalho da atriz já rendeu elogios da diretora Glória Perez.

Mas um outro assunto que está chamado atenção é o abdome trincado que a influenciadora exibe nas redes sociais. Seja na praia ?agora que ela vive no Rio?, seja na academia, o tanquinho da Jade não passa despercebido.

Para descobrir os "segredos" da barriguinha definida de Jade Picon, a reportagem conversou com o personal trainer dela no Rio de Janeiro, Ricardo Lapa ?em São Paulo, os treinos são realizados com outro profissional. Quem fez a ponte entre os dois, assim que a atriz mudou de cidade, foi Chay Suede, que viverá par romântico com Jade em "Travessia".

"Justiça seja feita, o Caio (personal da Jade em São Paulo) já faz um trabalho maravilhoso com ela. E é isso: a Jade já gosta de treinar, desde mais nova, e sabe treinar", diz.

Aliás, Lapa já afirmou que é "tudo natural" e, em agosto desse ano, depois de postar uma foto exibindo o corpo sarado, Jade usou as redes para desmentir que tenha feito qualquer procedimento estético.

"Vocês me acompanham aqui, vocês veem que eu treino todo dia que nem uma doida, eu me alimento certinho. Não fala que o meu corpo é procedimento não, por favor. Sou muito de boa com tudo, mas isso não dá. Invalida todo meu esforço, rotina, foco", disse.

De acordo com o personal, a influenciadora é muito focada e, ao procurá-lo, contou que queria ficar ainda mais "seca". Por isso, os treinos são intensos, com alto gasto calórico, sempre com exercícios focados na região abdominal.

"Treinamos de segunda a sexta. Raramente, quando tem gravação o dia todo, deixamos de fazer o treino", explica Lapa.

No treino, que você verá mais abaixo, o personal não estipula quantidade de abdominais, mas faz uma média: "são uns 250 abdominais por aula, pelo menos. Isso sem contar os outros exercícios que recrutam a musculatura do abdome".

E não é só a rotina de exercícios. Segundo o profissional de educação física, Jade tem uma alimentação equilibrada e bem regrada, o que é fundamental para um bom rendimento no treino e a definição muscular, especialmente na região abdominal.

"Ela respondeu muito bem ao treino e, além disso tudo, ela já tem uma predisposição genética a ser magra e ficar mais 'seca' naturalmente", diz Ricardo Lapa.

COMO É O TREINO DE JADE?

Com Lapa, a atriz faz aulas que duram 50 minutos, pelo menos: são 4 baterias com 3 exercícios cada, sem descanso.

"Em um dia, trabalhamos perna, abdome e cardio. No outro, membros superiores, abdome e cardio, que pode ser esteira, escada ou transport (elíptico)", explica. "Eu prego que o treino tem que ser intenso, com alto gasto calórico. Mas o que vai fazer a pessoa ser 'seca' é a alimentação", fala o treinador.

TREINO EM CASA

Se você gosta de praticar exercícios em casa e quer realizar o treino da Jade, é importante tomar alguns cuidados.

Sem acompanhamento, a atividade física exige cautelas para evitar dores e lesões ?especialmente para quem é sedentário ou iniciante.

"Primeiro, é importante passar por uma avaliação médica para liberar a pessoa para fazer atividade física", diz o personal trainer Ricardo Lapa, que também tem uma academia online (Academia Foguete), criada antes da pandemia. Depois, segundo Lapa, é essencial sempre respeitar os níveis de iniciação de cada atividade e, é claro, seguir as orientações dos professores que dão os treinos online ?se for o caso.