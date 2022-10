O Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro, prevê para esta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, céu parcialmente nublado a nublado, sem previsão de chuva e com temperatura em elevação. De acordo com a previsão do tempo, a temperatura terá máxima de 33º Celsius (ºC) e a mínima ficará em torno de 19º C.

Do feriado até o fim de semana a temperatura ficará em elevação, com mar calmo e praias do Rio liberadas para o banho de mar.

Para os próximos dias, a previsão também é de céu parcialmente nublado, temperatura máxima alta e ausência de chuva na capital. Para a quinta-feira, a máxima ficará em 35º C e a mínima em torno dos 18º C.

Notícias relacionadas:

Para os próximos dias, a previsão também é de céu parcialmente nublado, temperatura máxima alta e ausência de chuva na capital. Para a quinta-feira, a máxima ficará em 35º C e a mínima em torno dos 18º C.

Primavera

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que a primavera deste ano, iniciada no dia 22 do mês passado, não está sendo tão agradável. O Rio de Janeiro foi atingido por muita chuva e o céu claro com sol, que o carioca adora, passou longe. Os fins de semana foram nublados, com chuva e quase o sol não apareceu. O período foi marcado pela chegada de frentes frias.

O fenômeno La Niña foi o responsável pelo registro de temperaturas abaixo da média na superfície que fica perto da Linha do Equador. Esse acontecimento afeta o clima em quase toda a região da América do Sul. No Brasil, entre os efeitos mais comuns estão o aumento da precipitação e da vazão dos rios na Região Norte, e o aumento do frio na Região Sul.

Tags:

clima | feriado | Geral | Previsão do Tempo | Rio de Janeiro