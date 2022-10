RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, foi incendiado na manhã desta terça (11), em Vitória. O ataque ocorreu enquanto equipes da imprensa acompanhavam os desdobramentos de um confronto entre policiais militares e criminosos que ocorreu na noite desta segunda (10). Não há informações sobre presos.

Segundo a emissora, o repórter cinematográfico Alex Nepomuceno chegou a ser rendido e agredido com uma coronhada por criminosos. A Rede Tribuna disse que o funcionário está recebendo apoio da empresa e que repudia qualquer violência contra a imprensa.

Os criminosos atearam fogo no veículo e deram ao repórter cinematográfico uma munição para que ele a entregasse à repórter da emissora que estava no local. Após o ocorrido, o profissional registrou um boletim de ocorrência e prestou depoimento na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Entidades de imprensa repudiaram as ações e cobraram providências das autoridades.

A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) considerou de extrema gravidade o episódio. "É inaceitável que a imprensa seja submetida a este nível de violência. A Abert seguirá empenhada em coibir toda e qualquer represália ao trabalho jornalístico e pede providências imediatas às autoridades locais para o esclarecimento do caso e rigorosa apuração dos fatos", disse em nota

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Espírito Santo e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) também se manifestaram. "Felizmente, nenhum dos profissionais se feriu fisicamente, mas psicologicamente o estresse e o receio de ataques viraram uma constante na nossa profissão. Esta agressão às equipes da Rede Tribuna não é isolada. Por várias vezes os traficantes ameaçaram e ameaçam jornalistas que estão somente trabalhando nas comunidades, além de permanentemente deixarem os moradores amedrontados", diz o comunicado conjunto das entidades.

O governador Renato Casagrande usou as redes sociais para se posicionar sobre o episódio.

"Os ataques em retaliação às ações da PM, que atua com rigor no combate ao crime, não intimidarão as nossas forças de segurança. Nossos Policiais continuarão agindo e defendendo a nossa população. Qualquer tentativa de intimidação será combatida imediatamente", escreveu, em sua conta no Twitter.

Durante a manhã desta segunda, um ônibus foi atingido por mais de 30 tiros no bairro Bonfim. À tarde, um ônibus foi incendiado na mesma localidade. Em vídeos feitos por moradores e publicados nas redes sociais, era possível ver a fumaça de longe.

De acordo com a polícia, os crimes têm relação com a morte de um homem durante o confronto da noite desta segunda. Ele foi identificado como Jhonatan Cândito e seria segurança do traficante Fernando Moraes Ferreira Pimenta, apontado pela polícia como responsável pelo comando do tráfico de drogas em regiões da Grande Vitória.

O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia disse que a segurança continua reforçada na região.

A Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) suspendeu as aulas e dispensou alunos, funcionários e professores dos campi Maruípe e Goiabeiras.

Em nota, a Ufes disse que os estudantes e os trabalhadores do campus Maruípe foram liberados das aulas por volta das 13h por causa dos conflitos na região.

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, que fica no mesmo bairro do campus, continuava funcionando.