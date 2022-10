CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Duas crianças estão desaparecidas após o carro da família ser arrastado por um córrego que transbordou nesta terça-feira (11) devido à forte chuva que atinge a cidade de Pato Branco, a cerca de 400 quilômetros de Curitiba (PR).

Um casal e os filhos, um menino de apenas seis meses e uma menina de sete anos estavam no carro. O veículo passava por um córrego quando foi arrastado por causa da forte cheia.

"A família estava atravessando uma estrada de chão no fim da manhã de hoje, quando caiu dentro do córrego. As duas crianças chegaram a ser retiradas do veículo pelo pai, mas a forte correnteza acabou arrastando os filhos dele também. Como eles são pequenos, não conseguiram se agarrar em nada", diz à reportagem o tenente do Corpo de Bombeiros, Gilson Serri.

O casal foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e liberado em seguida.

O tenente afirma que as buscas continuam, com muitas dificuldades.

"O córrego é bem pequeno e água subiu muito, o que complica muito as buscas. A quantidade de sujeira, como folhas, também atrapalha o nosso trabalho. A gente está com três equipes e realizando as buscas na região, com dez militares ao total", lamenta o tenente.

ESTRAGOS EM TODO O SUDOESTE PARANAENSE

Pelo menos 19 municípios da região sudoeste do Paraná registram ocorrências por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde segunda-feira (11). Até o momento, 1.340 pessoas foram afetadas.

As cidades mais prejudicadas foram Pato Branco, Francisco Beltrão, Clevelândia, Vitorino e Ampére, que totalizam 575 casas danificadas até o momento.

De acordo com informações da Defesa Civil, só em Francisco Beltrão, 500 imóveis foram danificados ou invadidos pela água. Pato Branco também sofre com alagamentos, são pelo menos 50 casas atingidas e quatro pessoas desabrigadas.

"Ainda temos pontos de alagamentos, principalmente de áreas que sofreram inundações, de rios que transbordaram. Ainda chove em alguns pontos e continuamos monitorando, alertando os moradores e as equipes", afirma o Capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 108 mm de chuva na região, o que provocou alagamentos, principalmente nas áreas ribeirinhas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas devem continuar nesta quarta-feira (12).

SANTA CATARINA TAMBÉM SOFRE COM AS CHUVAS

Pouco mais de duas mil pessoas foram afetadas em Santa Catarina, conforme o último balanço da Defesa Civil Estadual. As principais ocorrências são em municípios como Meio-Oeste, Planalto Sul e Vale do Itajaí, no oeste catarinense.

São 70 pessoas desabrigadas em quatro cidades. Não há informações de feridos.

Além de muitos pontos de alagamentos, quatro homens tiveram que ser resgatados após ficarem ilhados após uma ponte despencar em Ibicaré, também no oeste do Estado.

As vítimas estavam em um caminhão que tentava passar pela ponte. A estrutura foi danificada por causa das fortes chuvas.

Os ocupantes do veículo conseguiram sair a tempo e apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros.

Eles foram resgatados por bombeiros voluntários, com a ajuda de um cabo de aço.