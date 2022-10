BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, organizou um evento de Dia das Crianças nesta quarta-feira (12) que incluía exposição de armamentos pesados e munições em estandes das polícias e interação do público com alguns dos equipamentos expostos, como bombas de gás lacrimogêneo.

O município, de aproximadamente 340 mil habitantes, é governado pela prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) que tem feito campanha pela reeleição do presidente.

Nos estandes de órgãos de segurança, foram exibidos para as crianças equipamentos usados em operações e explicados como eles funcionam. Participaram do evento, intitulado "Tempo de Brincar", as polícias Militar, Civil e Penal, além da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e do Exército.

A exposição gerou críticas de educadores. Em vídeos da exposição, crianças aparecem manuseando bombas e granadas e aprendendo sobre o uso de armamentos e de táticas policiais.

"Eu vejo como um retrocesso muito grande, porque num momento em que o mundo inteiro luta pela paz, estamos subliminarmente alimentando uma cultura de violência", disse Silvana Elias, que foi secretária de Educação de Uberaba entre 2013 e 2020.

O evento foi organizado pela prefeitura na praça da Mogiana, endereço histórico da cidade. Além dos estandes com armas, havia brinquedos e atividades de recreação, como corrida de saco e bambolê.

Procurada, a Prefeitura de Uberaba afirma que as exposições foram solicitadas pelas próprias polícias e pelo Exército, com o objetivo de "reduzir a sensação de medo e insegurança, aumentando a confiança da população e nas crianças de modo que entendam que os órgãos policiais são protetores e amigos".

"No evento específico foram demonstrados mecanismos de defesa e expostos equipamentos usados nas operações realizadas pelas instituições participantes com acompanhamento e manejo altamente profissional, tecnicamente e pedagogicamente responsável, sem registro de nenhum incidente, salientando a presença dos pais e responsáveis pelas crianças que lá também compareceram", diz a prefeitura, em nota.

"A Prefeitura Municipal esclarece ainda que qualquer excesso que tenha sido cometido durante o evento, caberá investigação por organismos competentes."

A Polícia Militar informou à prefeitura que as armas expostas não estavam carregadas e que as munições estavam inertes, sem nada dentro e incapazes de atirar ou "qualquer outra reação fora do planejado".

A defesa do armamento da população é uma das principais pautas de Bolsonaro e de seus aliados. O presidente sempre incentivou a compra de armas e costuma afirmar que um "povo armado é um povo livre". No ano passado, por exemplo, defendeu que todas as pessoas pudessem ter um fuzil.

Desde que assumiu o governo, o mandatário editou ao menos 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções, três instruções normativas e dois projetos de lei que flexibilizam as regras de acesso a armas e munições.

Elisa Araújo, a prefeita de Uberaba, publicou nesta terça-feira (11) vídeo em apoio a Bolsonaro no segundo turno. "No próximo dia 30 de outubro a sua participação nas urnas vai fazer toda a diferença. Faça a sua escolha e respeite a do outro. Eu já fiz a minha. Sou Elisa, prefeita de Uberaba e vou de Bolsonaro 22", disse, em publicação nas suas redes sociais.