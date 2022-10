SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ataques a ônibus na região metropolitana de Vitória (ES) desde terça-feira (11) fizeram uma vítima de 10 anos. Uma criança foi baleada na cabeça enquanto brincava numa escola municipal ontem a tarde. O menino caiu no pátio da instituição e foi socorrido para um hospital. O médico que atendeu o paciente constatou que ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. O estado é delicado, mas estável.

O caso aconteceu no bairro São Cristóvão. A Polícia Militar informou que foi acionada para ir ao Hospital Infantil Milena Gotard e "após avaliação médica constatou ser uma perfuração de arma de fogo no crânio", informou a PM em nota enviada à reportagem.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória esclareceu que o menino estava jogando futebol no pátio com os colegas de sala quando caiu. Inicialmente, foi considerada a hipótese de que a criança teria tropeçado e batido a cabeça, visto que não foi ouvido disparo nem constatada qualquer anormalidade no ambiente escolar.

A criança foi levada ao Hospital pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a família foi avisada. O pai do menino foi antes à instituição e relatou que houve demora no socorro. A criança pedia para não morrer enquanto era atendido pela equipe médica.

"Ele conversava comigo o tempo todo. Pedia para não morrer. Ele estava sentando quando eu cheguei na escola. Houve omissão de socorro por parte da escola. O Samu foi acionado só depois que eu cheguei lá e reclamei. Ele estava sentado numa cadeira com os cabelos cheios de sangue", afirmou o pai do menino que não quis ser identificado.

Em nota oficial, a prefeitura da capital disse que lamentou o episódio, mas não comentou nada sobre a possível omissão de socorro. "As investigações seguem, com o objetivo de esclarecer os fatos. A prefeitura de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e externa solidariedade ao estudante e seus familiares. A municipalidade se colocou à disposição e ofereceu todo apoio a família", disse o órgão.

A Polícia Civil foi acionada parar assumir a investigação do episódio de violência e tentar achar o responsável pelo tiro. O órgão informou que o caso vai ficar a cargo da DHPP (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) da capital.

A criança passou por uma cirurgia para remoção da bala ontem à noite. Os médicos vão avaliar como o corpo reagirá nas próximas 48 horas.

TIROS FORAM DISPARADOS DO MORRO DOS MACACOS

Fontes ouvidas pela reportagem revelam que a escola onde o menino foi baleado fica próxima ao Morro do Macaco, que é dominado pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória. A facção é a principal suspeita, segundo a polícia, de orquestrar os ataques aos sete ônibus e também ao carro de uma emissora de TV na terça.

Em uma linha reta, o local dá cerca de 1 km do Complexo da Penha (conglomerado de comunidades), sede do PVC. Bandidos estariam no morro efetuando disparos enquanto outros criminosos incendiavam coletivos e metralhavam um outro veículo.

De acordo com um cabo da PM ouvido pela reportagem, a principal suspeita é de que a bala que atingiu o menino partiu de uma troca de tiros no Morro do Macaco. A investigação, entretanto, ainda não traz dados oficiais.