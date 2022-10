SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado de 12 de outubro, em que se celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, acelerou a demanda nas empresas de transporte rodoviário.

Segundo a ClickBus, a busca por passagens para a cidade de Aparecida (SP) mais que dobrou em relação ao mês passado.

No Grupo JCA, a Viação Cometa fala em acréscimo de 26% na operação, e a Opção, empresa de fretamento do grupo, quase triplicou o número de ônibus para Aparecida em relação à data em 2021, com mais de 50 veículos de São Paulo e do Rio de Janeiro rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.

Na Buser, o número de reservas com destino à cidade alcançou o mesmo patamar de 2021, com cerca de 50 grupos agendados, a maior parte saindo de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Campinas (SP).

Depois de dois anos com restrições, o evento em homenagem à padroeira do Brasil voltou a ter lotação completa neste ano.