SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição deste ano do McDia Feliz registrou a maior arrecadação da história do evento, que é realizado no Brasil pelo McDonald's desde 1988. As vendas de Big Mac chegaram a R$ 25,8 milhões em 27 de agosto.

O montante representa um crescimento de 15% em relação à edição anterior, de 2021, que arrecadou R$ 22,5 milhões.

A verba será destinada a mais de 50 instituições de todo o país que atuam com oncologia pediátrica e são lideradas pelo Instituto Ronald McDonald. Projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna também serão contemplados.