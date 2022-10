SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Mato Grosso do Sul investiga se um homem preso após atirar contra três jovens, de 20 e 21 anos, se irritou após eles o cumprimentaram com um "bom dia". O caso aconteceu na manhã de terça-feira (11) no bairro Jardim Água Boa, em Dourados (MS), segundo a Polícia Militar. Na versão do suspeito, os rapazes tentaram invadir sua casa e ele alegou ter feito disparos para cima, por se sentir ameaçado.

O CASO VIROU UMA DISPUTA DE VERSÕES

As vítimas alegam que passavam em frente à residência do suspeito, de 33 anos, quando decidiram interagir com ele e o cumprimentaram. Nesse momento, o dono da casa teria se levantado, ido até seu carro e pegado uma arma, atirando contra o trio.

Os jovens afirmaram que precisaram correr para fugir do morador, que continuou a persegui-los com uma caminhonete, efetuando outros disparos.

Na tentativa de fugir, duas das vítimas teriam caído no chão, machucando costas, pernas e braço.

O suspeito negou que tenha alvejado o trio e afirmou em depoimento que os rapazes entraram em sua residência. Ele admitiu que ao menos efetuou disparos para cima, por se sentir ameaçado.

O QUE A POLÍCIA DIZ

Em nota à reportagem, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul confirmou a ocorrência, mas destacou que, até o momento, ainda investiga as circunstâncias em que o morador atirou contra os denunciantes, já que nenhum deles foi atingido por disparos de arma de fogo.

Na casa do morador, policiais encontraram a arma usada nas ameaças e 14 munições e cápsulas deflagradas.

Segundo a PM, ele estava alterado e precisou ser algemado antes de ser conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito não tinha direito a porte ou posse da pistola calibre 9mm, que não tem registro ou número de série.

A investigação agora ficará a cargo da 1ª Delegacia de Dourados.