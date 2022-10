SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguranças da concessionária ViaQuatro e torcedores do Corinthians entraram em confronto na estação Pinheiros da linha 4-amarela do metrô, na zona oeste paulistana, na noite desta quarta-feira (12).

A ViaQuatro, responsável pela administração da via, disse que não houve feridos ou detidos. Além disso, afirmou que a circulação de trens são chegou a ser interrompida.

A confusão ocorreu por volta das 19h20, cerca de duas horas antes do início do jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pela final da Copa do Brasil. A partida foi disputada na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da capital, e terminou em empate sem gols.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra seguranças e torcedores dentro da estação, próximos das catracas. Após alguns instantes de filmagem, um grupo de torcedores, alguns deles vestindo camisetas de organizadas, parte para cima de uma pessoa desferindo socos e chutes. Não é possível identificar se a vítima faz parte do corpo de funcionários.

Na sequência, seguranças munidos de capacetes, escudos e cassetetes avançam contra os corintianos. Um grupo de torcedores se dirige para a escada rolante em direção à plataforma, enquanto outros continuam na confusão com os seguranças.

Segundo a ViaQuatro, o tumulto ocorreu após a apreensão de objetos cortantes e perigosos dentro da estação. Não foi especificado quais materiais foram encontrados e recolhidos com os torcedores.

A concessionária disse não ter elaborado boletim de ocorrência sobre o episódio.