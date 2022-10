SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mudança brusca tem sido desenhada nos parques públicos paulistanos nos últimos anos. A capital conta hoje com cerca de 120 áreas verdes, das maiores e mais frequentadas às menores e desconhecidas ?e parte delas vem sendo cedida pelo governo e pela prefeitura à gestão privada.

Esse processo começou com a concessão do principal parque da cidade, o Ibirapuera, em 2019, em projeto iniciado por João Doria quando ainda era prefeito e finalizado por Bruno Covas, que morreu no ano passado, ambos do PSDB. O vencedor do leilão foi o consórcio Construcap, sob a marca Urbia, que vai administrar a área verde por 35 anos e deve fazer investimento mínimo de R$ 167 milhões.

Em São Paulo, a empresa também abocanhou outros parques, mais nas periferias da capital: Eucaliptos, Lajeado, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto e Jardim Felicidade, além do Cantareira e do Horto Florestal. Esses dois últimos estão sob o guarda-chuva do grupo desde abril deste ano e devem receber aporte de R$ 50 milhões ao longo de três décadas.

Outros espaços públicos que estão em áreas verdes, mas que não são exatamente parques, entraram na roda de concessões. O Jardim Botânico, o Zoológico de São Paulo e o Zoo Safári foram entregues à empresa Reserva Paulista, que venceu o edital para administrar esses locais por 30 anos, com investimento de R$ 300 milhões.

Além de fazer manutenções, o consórcio tem o plano de transformar a área de 1,1 milhão de metros quadrados na zona sul que abriga os três endereços em um complexo turístico, batizado de Biosfera Parque, com acessos integrados e novos ambientes, como um deque.

Os novatos dessa lista de gestões privatizadas são os parques Villa-Lobos, Cândido Portinari e Água Branca, leiloados em março deste ano pelo governo. Quem levou foi a Novos Parques Urbanos, consórcio que inclui o grupo Reserva Paulista. As mudanças nesses espaços ainda vão levar alguns meses para serem iniciadas.

Nesta soma, já são 11 os parques com gestão privatizada, mais o complexo do zoológico. As licitações preveem reformas e a manutenção e permitem a arrecadação com exploração comercial. Os endereços que têm entradas gratuitas, porém, não podem começar a cobrar ingressos.

Por outro lado, aqueles que já cobravam pela entrada, como o Jardim Botânico e o parque da Cantareira, podem sofrer reajustes no valor do tíquete ?e já ficaram mais caros.

Para visitar o Jardim Botânico, por exemplo, é preciso pagar agora 150% a mais. A Reserva Paulista afirma que o parque era deficitário e, para fazer melhorias, era preciso arrecadar mais. "O parque contava com orçamento para custeio das despesas e serviços de alimentação, loja na área de uso público e monitores, o que impactava diretamente nas demandas de zeladoria e infraestrutura."

"A administração saiu do Estado, que subsidia toda a gestão com os impostos. A gente não tem mais esse dinheiro bancando os serviços, então cada ingresso pago contribui para que aquela área seja preservada", diz Samuel Lloyd, diretor da Urbia, responsável por oito parques.

Ao mesmo tempo em que fala da importância da preservação da natureza, Lloyd insiste em sublinhar as modernizações nos endereços sob concessão. Há planos até para a construção de um hotel no parque da Cantareira.

"Quando a notícia da concessão chegou, as pessoas não entendiam o que seria isso. À medida que o tempo passar, tenho certeza que essa imagem e reputação das concessões privadas vai ficar para trás", afirma o diretor.

Como parte dos editais de licitação, a maior fatia dos investimentos deve ser feita nos cinco primeiros anos da nova gestão. Por isso, visitantes que foram a esses parques nos últimos meses puderam encontrar espaços reformados, novos restaurantes e passeios.

Conheça a seguir quatro parques concedidos e as mudanças feitas em cada um deles.

*

PARQUES SOB GESTÃO PRIVADA EM SP

Água Branca

Cândido Portinari

Eucaliptos

Floresta Cantareira

Horto Florestal

Ibirapuera

Jacintho Alberto

Jardim Botânico

Jardim Felicidade

Lajeado

Villa-Lobos

Tenente Brigadeiro Faria Lima