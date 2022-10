SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por usar violino para tocar clássicos do rock e hits do pop, o músico David Garrett faz show em São Paulo nesta quinta (13) no Espaço Unimed, casa na zona oeste da cidade.

Além de versões de músicas consagradas como "Purple Rain" e "Nothing Else Matters", já comuns nos shows do violinista, a performance paulistana terá uma novidade. Garrett vai tocar "Acorda Pedrinho", o hit chiclete da banda curitibana Jovem Dionisio que escalou ao topo do Spotify e caiu na boca do povo.

Foi em maio deste ano que o refrão pegajoso da canção, com os repetitivos versos "a-cor-da, Pedrinho, que hoje tem campeonato" viralizou no TikTok e se espalhou pelas redes sociais. Agora, cinco meses depois, a faixa ganha uma roupagem orquestral por Garrett.

O repertório do violinista tem ainda versões de "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana, "November Rain", da banda Guns n' Roses e "Hey Jude", dos Beatles. Ele toca também música clássica, como "Sinfonia nº5", de Beethoven.

Os ingressos para seu show em São Paulo ainda estão sendo vendidos pelo site da Tickets For Fun, e custam a partir de R$ 360. A apresentação ocorre às 21h30.