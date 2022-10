SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queen lançou uma música redescoberta com Freddie Mercury nesta quinta-feira (13), a primeira faixa em mais de oito anos com o vocalista falecido.

O guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor contaram para os fãs sobre a existência de "Face It Alone" pela primeira vez esse ano em uma entrevista.

A equipe de produção e arquivo do Queen encontrou a faixa de novo enquanto trabalhavam em uma reedição do álbum, com lançamento previsto para novembro.

"Nós meio que esquecemos dessa faixa", disse Taylor em um comunicado. "Mas lá estava ela, essa pequena joia. É maravilhoso, uma verdadeira descoberta. É uma obra muito apaixonante."

"The Miracle", o 13º álbum da banda, foi lançado dois anos antes de Freddie Mercury morrer de uma pneumonia relacionada à Aids em 1991.

A nova reedição, lançada como uma edição de colecionador com oito discos, contará com seis músicas inéditas e uma conversa da banda--Mercury, May, Taylor e o baixista John Deacon--enquanto estavam no estúdio.

A última vez que o Queen lançou músicas que o público não conhecia com Mercury foi em 2014, no álbum "Queen Forever".

"Estou feliz que nossa equipe tenha encontrado essa faixa ("Face It Alone"), disse o guitarrista Brian May.

"Depois de todos esses anos, é ótimo ouvir nós quatro trabalhando no estúdio em uma ideia ótima para uma música que nunca foi terminada... até agora!"