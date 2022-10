BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um bebê foi atingido por gás de pimenta durante uma abordagem da Polícia Militar na cidade de Nova Serrana (MG). O caso aconteceu no bairro São Lucas, no Residencial Bentinho I, durante uma confraternização no Dia das Crianças, na quarta-feira (12).

Nas imagens obtidas pelo reportagem, é possível ver o bebê tossindo e bem vermelho. O vídeo mostra um grupo de moradores reunido em um condomínio do município e uma confusão, com a PM já atuando em uma abordagem. Após uma mulher jogar um chinelo, um homem revida atirando um copo com bebida, que molha um dos agentes no local.

Na reação, o militar parte para cima do homem e desfere um soco, enquanto um colega passa a soltar spray de pimenta nos moradores.

A ação é gravada por um homem, que mostra as pessoas correndo e repete "tem uma criança aqui, um mês de idade" e demonstra revolta com a situação. O bebê é levado pela síndica do prédio e depois volta para os braços da mãe da criança.

Em entrevista à reportagem, a síndica do residencial, Elenir Camargos, conta que a confusão teria começado após o desentendimento entre duas crianças que brincavam em um pula-pula infantil. A mãe de uma delas reclamou do ocorrido e, segundo Elenir, teria agredido com uma pedrada o pai da segunda criança, gerando a confusão.

"A polícia chega e vem com a mulher pouco tempo depois. Ela estava muito nervosa e continuou a agredir verbalmente as pessoas", afirma.

Enquanto os agentes tentavam conter os moradores, objetos foram lançados no ar. "Aí o policial passou a agredir o rapaz, que jogou um copo de bebida. Todo mundo pediu para parar, aí jogaram o spray de pimenta", diz.

A síndica conta ainda que o bebê já foi liberado do hospital e está em casa.

BRIGA GENERALIZADA

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar de Minas Gerais explica que teria ido até o local para atender a uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher de 50 anos.

"Relatou que havia sido vítima de agressões e sofreu lesões na perna", diz a corporação em comunicado. A instituição alega ainda que, no interior do condomínio, havia pessoas consumindo bebida alcoólica e que o som estaria muito alto.

"Quando os policiais militares se deslocaram para fazer contato com o autor, iniciou-se uma briga generalizada com arremesso de garrafas de cerveja e outros objetos na direção da equipe", afirma.

"Ressalta-se que o 'gás de pimenta', foi utilizado na direção dos autores das agressões, vindo a criança a ser atingida pela dissipação do gás no ar em via pública".

Segundo a PM, o bebê recebeu assistência médica pelos militares e foi encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nova Serrana.