SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mailan Suelen Câmara, de 32 anos, foi afastada de suas funções na quinta-feira (13) como professora de uma creche da rede municipal de ensino de Chapecó, em Santa Catarina, após fazer uma postagem com teor político em suas redes sociais. A postagem em alusão ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi feita em 2 de outubro, no dia do 1º turno das eleições.

Em sua conta no Instagram, Mailan compartilhou uma foto fazendo o "L" com a mão direita e também usava um óculos escrito "Lula". Na imagem, ela também escreveu uma mensagem ironizando a "doutrinação de esquerda" e a "família tradicional brasileira".

"Bom dia caros eleitores! Nunca foi tão propício para ser uma professora de esquerda que doutrina criancinhas, desviando elas da família tradicional brasileira!", escreveu na postagem compartilhada em seu Instagram.

À reportagem, a Secretaria de Educação de Chapecó confirmou o afastamento da professora e afirmou que foi aberto um processo de sindicância interna que foi iniciado na quinta e agora passa pela corregedoria. O afastamento foi determinado por uma comissão composta por três pessoas e instituída pelo prefeito João Rodrigues (PSD). A pasta também informou que devido ao sigilo administrativo, não seria possível passar mais informações.

Na quarta-feira (12) o prefeito João Rodrigues, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou um vídeo em seu Facebook dizendo que determinou o "afastamento imediato" da professora.

No vídeo, Rodrigues afirmou estar perplexo após receber mensagens de um grupo de pais de alunos reclamando da conduta da professora. "Professor não é para isso, ele está lá para lecionar. A educação é o pai e a mãe que dão, você não está ali para doutrinar. Enquanto eu for prefeito de Chapecó, isso é um compromisso meu com a sociedade. Ninguém vai interferir na vida de uma criança", disse.

A reportagem tentou contato com Mailan por suas redes sociais, mas não houve retorno até a publicação do texto. Assim que houver uma resposta, o texto será atualizado.