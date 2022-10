SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tornado com ventos de até 120 km/h deixou um rastro de destruição na fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O município mais castigado, Itá, no meio oeste de Santa Catarina, chegou a decretar estado de emergência.

Os fortes ventos chegaram à cidade na tarde de quinta-feira (13), acompanhados de muita chuva e queda de granizo. Segundo a Defesa Civil, a passagem do tornado fez estragos nas cidades de Paial, Seara e, principalmente, Itá, que faz divisa com o estado gaúcho.

"Em Itá tivemos 13 ocorrências, entre telhados de residências levados pelos ventos, muros, árvores e postes que foram derrubados sobre as casas e até uma árvore arrancada pela raiz, que acabou atingindo um veículo. Por sorte, ninguém se feriu", afirmou o meteorologista-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, Murilo Fretta.

O calor e a umidade provenientes da região amazônica, combinada ao aprofundamento de uma área de baixa pressão, que se deslocou pelo sul do Brasil, foram as condições propícias para a formação dos núcleos de tempestade que deram origem ao tornado.

Nos 20 minutos em que tocou o solo, ou seja, das 16h20 às 16h40, o tornado provocou queda de árvores em diversos locais do município, com pouco mais de 6,4 mil moradores, segundo o IBGE, e conhecido turisticamente por suas águas termais.

Segundo a Defesa Civil, desde segunda-feira (10), mais de 2 mil pessoas já foram atingidas pelas chuvas no estado e 23 cidades registraram estragos ao órgão estadual. A região Oeste foi a mais atingida.