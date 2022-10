SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma quadrilha com cerca de 20 pessoas invadiu uma concessionária de motos na madrugada desta sexta-feira (14) na Avenida Washington Luís, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. O grupo furtava motos e acessórios da loja quando a polícia chegou.

Os policiais apreenderam dois adolescentes com jaquetas e capacetes furtados do estabelecimento. Mais três homens de 18 anos foram presos e outros sete adolescentes, com idades entre 17 e 13 anos, apreendidos depois do furto.

Os menores foram transferidos para a Fundação Casa e os maiores de idade permaneceram detidos, à disposição da Justiça, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O caso foi registrado como furto qualificado e corrupção de menores no 27° DP, no Campo Belo, e é investigado.