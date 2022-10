BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A passarela para turistas no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi reaberta neste sábado (15) depois de três dias interditada por causa do alto volume de água provocado por fortes chuvas na região.

A reabertura ocorreu depois de vistoria da equipe técnica. A vazão de água chegou a 16,5 milhões de litros por segundo na quinta (13), volume 11 vezes superior à vazão média, que é de 1,5 milhão de litros por segundo.

A vazão no momento da reabertura da passarela, de 10 milhões de litros por segundo, também é bem superior à média. A equipe técnica, porém, constatou tendência de recuo no volume. A estrutura dá acesso ao Mirante da Garganta do Diabo, que permite a visão das quedas.

O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural e reúne o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Segundo informações do parque, mais de 1 milhão de pessoas, de 142 países diferentes, visitaram o local este ano.

Por conta das chuvas, o governo do Paraná decretou situação de emergência nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste do estado. Boletim da Defesa Civil aponta que 34 municípios foram atingidos pelas tempestades, deixando 2.267 pessoas desalojadas e danificando 1.409 casas.

Na prática, o decreto permite a realização de compras e contratação de serviços pelo poder público para apoio às prefeituras das cidades impactadas. Colchões e kits de higiene foram enviados a moradores dos municípios atingidos pela chuva.