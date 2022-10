Morte da atriz carioca Yara Cortes (20 anos)

Nascimento da compositora, pianista e maestrina fluminense Chiquinha Gonzaga (175 anos)

Nascimento do compositor carioca Luiz Floriano Bonfá (100 anos)

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1992

Dia Nacional da Vacinação

Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - data móvel

Nascimento do sacerdote jesuíta português Manuel da Nóbrega (505 anos) - chefe da primeira missão jesuítica à América

O cargueiro brasileiro Macau foi torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial (105 anos)

Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que pode auxiliá-las a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. A data tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e de várias ONGs do Brasil e do mundo

Dia do Médico