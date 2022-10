SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma lancha que transportava ao menos sete pessoas, incluindo o prefeito de Melgaço (PA), Tica Viegas (PSDB), explodiu no sábado (15), no Pará.

A embarcação saiu de Melgaço com destino à cidade de Anajás, mas o acidente aconteceu logo no início da viagem, ainda no município de origem, segundo o portal de notícias Diário Online.

Viegas gravou um vídeo para informar que todos os tripulantes estavam bem e não sofreram ferimentos.

"Boa tarde a todos, aqui quem fala é o prefeito de Melgaço, Tica Viegas. Acabamos de sofrer um acidente. A lancha explodiu, o motor explodiu, mas graças a Deus todos estão bem", disse o prefeito.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a embarcação naufragada na Baía de Marajó.

No início do ano, Viegas passou por um acidente semelhante quando o motor de uma embarcação também explodiu com ele a bordo, na região do município de Breves, de acordo com o Diário Online.