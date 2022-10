SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradicional árvore de Natal do parque Ibirapuera será montada neste ano no Villa-Lobos, também na zona oeste de São Paulo. A mudança de foi promovida pela Coca-Cola FEMSA Brasil, empresa que patrocina a atração.

Nos dois últimos anos, a árvore já havia sido colocada em um local diferente do habitual. Apesar de o Ibirapuera não ter deixado de receber decorações natalinas, em 2020 e 2021 a estrutura tradicional foi montada na ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, na marginal Pinheiros, para evitar aglomerações durante a pandemia de coronavírus, segundo a empresa.

Em comunicado, a Coca-Cola diz que decidiu o retorno da árvore para um local de amplo acesso devido à melhora do cenário pandêmico e à vacinação da população, "buscando retomar a maior proximidade do público com a Árvore".

"Na busca pelo novo local, a companhia avaliou diversas opções, entre elas a região do Ibirapuera, que já recebeu o projeto no passado. Após o estudo de todas as alternativas, levando em conta o formato do projeto 2022, a empresa optou pela montagem da árvore no Parque Villa-Lobos", diz a patrocinadora, em nota.

De acordo com a empresa, o local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, que será a primeira com um espaço para interação com o público.

A ornamentação terá 52 metros de altura e 22,2 metros de diâmetro, além de uma estrela brilhante no topo e decoração que remete às raízes e tradições natalinas.

A inauguração está marcada para 27 de novembro (domingo), a partir das 19h, e a visitação será gratuita.

Em 2021, o Villa Lobos já havia recebido uma atração diferente no Natal. A chamada Villa de Natal São Paulo ocupou um espaço de 22 mil metros quadrados e contou com um parque de diversões com cerca de dez atrações, incluindo uma árvore de 65 metros de altura e uma pista de patinação.

Tags:

SP