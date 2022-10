RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 14 semanas em quedas consecutivas, o número de testes de Covid com resultado positivo nas farmácias voltou a crescer, segundo o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne as grandes varejistas do setor farmacêutico).

Na semana do dia 10 a 16 de outubro, foram quase 1.300 diagnósticos confirmados, alta de 50% ante os sete dias anteriores.

De acordo com a Abrafarma, o novo patamar pode ser uma oscilação natural, mas é necessário ter atenção.

Apesar da alta, a média diária em outubro está em 134 diagnósticos, abaixo da média de 185 casos por dia de setembro.