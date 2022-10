SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo G10 Favelas, organização sem fins lucrativos que distribui marmitas, cestas básicas e produtos de higiene em comunidades, realiza seu próximo Jantar Solidário no dia 23 de novembro, no hotel Rosewood, em São Paulo.

As empresas participantes darão contribuições de R$ 50 mil ou mais.

A cota dá direito a uma mesa com dez lugares e menção à marca nos materiais de divulgação do evento, segundo Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas.

Ele afirma que a arrecadação visa impulsionar a campanha Natal Solidário, que vai distribuir cestas e presentes para crianças no fim do ano.