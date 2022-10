SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu um galpão de recicláveis em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (26). Os bombeiros receberam o chamado por volta das 4h.

O endereço da ocorrência é onde se localiza o galpão da Recitec, uma empresa de reciclagem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há muita fumaça e fogo no local, mas não se sabe a causa do incêndio.

"A princípio, não há vítimas nessa ocorrência. Nove viaturas de bombeiros atuam neste momento no local", informa a corporação.

O local atingido trabalha com a reciclagem e processamento de diversos materiais inflamáveis, como madeira, óleo e lâmpadas fluorescentes. Bombeiros atuam em duas frentes de combate: uma em um tanque de diesel e outra protegendo áreas de lâmpadas de mercúrio no interior do galpão, conforme comunicado.

Ainda segundo a corporação, a situação está controlada pois os focos de incêndio estão confinados sem a possibilidade de avanço para áreas além do imóvel. Ruas do entorno foram interditadas.