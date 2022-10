SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 41 anos foi baleada de raspão no ombro durante uma tentativa de assalto no bairro Campestre, em Santo André (SP). O caso foi registrado na manhã de terça-feira (25) e gravado por uma testemunha.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, natural do Espírito Santo, saía de um imóvel quando foi abordada por três homens armados.

No vídeo, é possível ver que ela conversa com os suspeitos e pede para retirar equipamentos de trabalho do veículo. Tiros, disparados por um PM à paisana, são ouvidos. Os homens tentam entrar no carro para fugir e fazem um disparo contra a médica, que passa de raspão no ombro da mulher e chega a fazer o cabelo dela "voar".

Sem conseguir ligar o Ccross Xrx Hybrid da vítima, eles desistem do roubo. Na fuga, eles ainda levaram um segundo automóvel de uma rua vizinha.

Segundo o registro da Polícia Civil, o militar que fez os primeiros disparos estava próximo ao local e julgou haver risco à vida da médica.

"Pelo que a gente apurou, esses disparos foram feitos por um PM que estava lá. Ele ouviu o barulho da ocorrência, ficou atrás do muro, e quando percebeu a ameaça de morte, reagiu e deu três tiros. Nesses três tiros, eles tentaram entrar no carro para fugir e dispararam, fizeram um disparo de dentro do carro que atingiu o ombro da vítima", afirmou o delegado Luis Guilherme Marcondes em entrevista à TV Globo.

O carro roubado na fuga foi recuperado em outra rua do município, assim como o veículo usado pelos criminosos na ação.

A vítima foi levada para o Hospital Brasil e não corre risco de morte. Ninguém foi preso até a manhã de hoje.

O caso é investigado como tentativa de latrocínio pelo 4º DP de Santo André.