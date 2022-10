SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O domingo (30) de eleições será chuvoso e quente na maior parte do país, com exceção do Nordeste e de parte da região Norte, locais nos quais a previsão indica tempo estável.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência de tempo chuvoso se estende até segunda-feira (31).

O maior índice pluviométrico para o período é esperado para o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e centro e norte do Paraná. Nesses locais, a previsão é de chuva acima de 80 milímetros, segundo o Inmet.

A chuva também irá afetar a votação no centro de norte de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas em menor volume.

O tempo seco no Nordeste é garantido por uma massa de ar quente e seco que predomina sobre a região. Há chuvas previstas para o sul da Bahia e o litoral de Sergipe e Alagoas, mas em menor quantidade.

Na capital paulista, a máxima prevista é de 29ºC, de acordo com o Climatempo, com chance de pancadas de chuva a tarde e no início da noite. Na capital fluminense, a previsão é a mesma, mas a temperatura máxima deve chegar a 33ºC.