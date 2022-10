SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador do Tocantins Irajá Silvestre (PSD) e a esposa Milena Sens sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (26) em Arraias, na região sudeste do Tocantins. O motorista do veículo, Sidney Buciano, morreu no local.

Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está bem e consciente. A esposa está sendo transferida para um hospital em Brasília, e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Filho da senadora Kátia Abreu (PP), Irajá foi candidato ao governo do Tocantins nas Eleições 2022. Ligado ao agronegócio, ele já foi deputado federal por dois mandatos e também secretário de Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária no governo do Tocantins.

Irajá lamentou, por meio de nota, a morte do motorista Alemão, dizendo que recebeu a notícia com "muita tristeza a perda do querido amigo, parceiro e colaborador"

"Quero me solidarizar com sua esposa, filha e com todos os familiares e amigos, que como eu estão profundamente abalados com essa tragédia. Graças a Deus, minha esposa Milena encontra-se hospitalizada e com quadro estável. Estou ao lado dela e também me encontro sob cuidados médicos e me sinto bem clinicamente, embora profundamente arrasado com esse acidente fatal. Agradeço de coração o apoio dos profissionais de saúde dos municípios de Arraias e de Campos Belos, que nos socorreram com toda atenção e cuidado, aos policiais que prestaram todo o apoio, às autoridades locais, às pessoas que nos ampararam com toda solidariedade no local do acidente, à minha equipe, que prestou todo suporte mesmo à distância, minha família, amigos, colegas de trabalho e a todos os tocantinenses que manifestaram preocupação e solidariedade comigo", escreveu o parlamentar.

Nas redes sociais, políticos lamentaram o acidente e se solidarizaram com a morte do motorista Sidney, conhecido como Alemão.