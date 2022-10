SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de moradores do bairro Vila Natal, em Cubatão, se aglomeraram na madrugada de quarta-feira (26) em frente à linha férrea para furtar carne de um vagão frigorífico abordado por populares no momento em que um trem de carga passava pela cidade. O teto do vagão foi cortado para que os saqueadores tivessem acesso à carga.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o trem, em movimento, com vários indivíduos sobre o vagão, em frente a caixas empilhadas sobre ele. Dentro das caixas, muitos quilos de carne bovina, de vários cortes. Paleta, acém, maminha, alcatra, pertencentes ao frigorífico Agra Foods.

A reportagem entrou em contato com a empresa para precisar a quantidade de caixas e o valor total do prejuízo com o furto, mas até o momento, não houve resposta.

Em um dos vídeos, é possível ver quando o trem para sobre os trilhos e, nesse momento, quem está sobre o vagão começa a arremessar as caixas em direção a uma pequena multidão que se forma em frente à composição.

Uma jovem de 24 anos, que pediu para não ser identificada, contou que participou do saque ao trem, apesar de não concordar com quem chamou de "furto" a ação dos moradores. Na opinião dela, expressa em um post numa rede social, as pessoas que se reuniram ontem estavam lá para "fazer justiça".

"Nós não temos de onde tirar dinheiro para comprar comida mais, tudo aumentou. Meu pai trabalha de segunda a segunda fazendo carreto. Eu trabalho meio período numa loja, minha mãe vende perfumes e cremes e meu irmão só estuda", afirmou a jovem, lembrando que as dificuldades financeiras também estão afetando muitos vizinhos que, como ela, também levaram sem culpa pacotes de carne para casa.

"Juntando tudo o que a gente ganha, mal paga o aluguel e as contas. O que a gente mais come é macarrão, porque é barato. Essa carne é um presente de Deus".

A Vila Natal é um bairro periférico da cidade de Cubatão, com milhares de pessoas vivendo na linha da pobreza.

TETO DO CONTÊINER FOI CORTADO

Em nota, a Rumo Logística, concessionária responsável pela administração da linha férrea, informou que registrou boletim de ocorrência sobre o furto de cargas, por volta de 1h30 de ontem. A origem da carga era Rondonópolis e tinha como destino o Porto de Santos.

"Parte do teto do contêiner foi cortada para o roubo. A dinâmica de como aconteceu o furto e quantidade de carga saqueada estão sendo investigadas pela polícia", informou a empresa.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter informações sobre o boletim de ocorrência e se foi aberto inquérito policial, mas até o momento o órgão não havia se manifestado.