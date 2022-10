Duas novas estreias chegam às salas de cinema em todo Brasil: Lilo, Lilo Crododilo e Abestalhados 2.

O primeiro filme, destinado ao público infantil, mas com atrativos para toda a família reúne muita música, emoção e um convite para embarcar em uma aventura deliciosa em Nova Iorque.

Lilo é uma grande produção que mistura live-action com imagens criadas por computador.

Tomando como base os livros infantis do norte-americano Bernard Waber, o longa começa quando o personagem Hector encontra o bebê crocodilo Lilo em uma loja de animais em Nova York e, de maneira muito fofa e engraçada, o pequeno réptil canta e dança na sua gaiola.

Uma excelente pedida com músicas e grandes estrelas do cinema como o ator espanhol Javier Bardem e o cantor Shawn Mendes como o crocodilo Lilo. O filme entra em cartaz no dia 2 de novembro.



Comédia brasileira

A estreia da semana é o longa brasileiro Abestalhados 2. Rodado como uma espécie de falso documentário, a comédia mostra um grupo de amigos que tenta finalizar um filme de ação depois de gastar todo o orçamento no primeiro dia de filmagem. Embora o título dê uma ideia de sequência, ele não é.

Anárquico e divertido, Abestalhados 2 acompanha as aventuras e batalhas de uma pequena produtora nacional, Mother Fake, tentando fazer um blockbuster: Acelerados 2.

Diversão garantida com atores veteranos da comédia como : Alexandre Rodrigues, José Loreto, Wanderlei Silva e Wellington Muniz, conhecido como Ceará.







Filme na TV Brasil

Uma excelente pedida para esse na telinha de casa é o filme Chef, no festival de cinema na TV Brasil.

A trama gira em torno de Carl Casper, um chefe de cozinha badalado em Los Angeles. Considerado uma estrela em ascensão no que diz respeito à cozinha autoral, ele vê sua veia criativa desaparecer depois de dez anos como principal nome do cultuado estabelecimento.

Embora popular com sua equipe de cozinha, Carl entra em conflito com o dono do restaurante, Riva, interpretado por Dustin Hoffman. O proprietário tenta limitar o chef à culinária clássica em vez de experimentar o preparo de pratos diferentes. Isso faz com que Carl mude totalmente de vida e aceite a proposta da ex-esposa em abrir seu próprio food truck.

Elenco de primeira nesse filme norte-americano com Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman, entre outros.

O filme será exibido na TV Brasil, no domingo (30), às 15h.

55° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro