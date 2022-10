SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novembro começa com a aproximação de uma nova frente fria no território brasileiro, que pode ocasionar recordes de frio no país. Segundo o MetSul, há possibilidade de diversos municípios gaúchos, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, registrarem mínimas de 5ºC no feriado do dia 2 de novembro. Em 30 anos, a menor temperatura já registrada neste período do ano na capital gaúcha foi de 17,2ºC.

De acordo com a Climatempo, o feriado será o dia ápice de frio e os termômetros da serra e do planalto catarinense, além da serra gaúcha, poderão registrar temperaturas negativas. A expectativa é de que algumas cidades registrem neve e chuva congelada entre terça-feira (1) e quarta-feira (2). Se a previsão se concretizar, essa será a primeira vez na história que estes fenômenos ocorrem em novembro. O frio intenso deve se estender até a quinta-feira (3), com possibilidade de geadas em diversas regiões do Sul.

Além dos estados do Sul, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo também serão afetados pelas baixas temperaturas, conforme a massa de ar frio se desloca.

Na terça-feira (1), segundo a Climatempo, a temperatura pode chegar próximo dos 14ºC e a máxima de 25ºC. No feriado (2), a mínima cai para 13ºC e a máxima para 15ºC. No entanto, não há perspectiva de recorde de mínimas no estado, uma vez que as menores temperaturas já registradas em novembro foram de 4,6°C em Campos do Jordão, em 2016, e o mesmo valor em São José dos Campos, em 1964.

Já em Campo Grande, a mínima pode cair para 11ºC e a máxima chega aos 18ºC na terça-feira (1). Na quarta (2), a mínima fica em 13ºC e a máxima em 23ºC. A máxima volta a subir apenas na segunda-feira (7), quando a capital pode registrar 30ºC.

O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como em todo o Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima no feriado será de 18ºC e a máxima de 24ºC. Os termômetros devem continuar caindo e, na sexta-feira (4), a capital pode registrar mínima de 12ºC e máxima de 15ºC.

Em Vitória, a mínima é de 21ºC na terça-feira (1) e 19ºC na quarta-feira (2). As máximas oscilam entre 27ºC e 23ºC, respectivamente. Cuiabá terá mínima de 18ºC nos dois primeiros dias de novembro e a máxima entre 22ºC e 29ºC.

Final de semana

A massa de ar frio deve atuar no Brasil até o fim da semana. Segundo a Climatempo, o motivo do frio tardio tem relação com o La Niña, fenômeno que ocasiona a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico. Além disso, as mudanças climáticas também são apontadas como uma explicação para a diminuição das temperaturas em momento atípico.

Neve inesperada

O segundo dia da primavera foi marcado pela queda de neve em São Joaquim (SC). O fenômeno foi registrado no final da noite de 22 de setembro e se manteve pela madrugada do dia seguinte. Segundo a Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina), as cidades de Bom Jardim da Serra, Rio Rufino, Urubici e Urupema também tiveram registros de neve.

Anteriormente, o fenômeno já havia sido registrado no dia 22 de setembro de 2012.

No outono deste ano, cidades catarinenses também registraram o fenômeno.