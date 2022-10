O primeiro a conquistar o selo foi o queijo artesanal serrano, que obteve a certificação em 2020, com o nome IG Campos de Cima da Serra, na modalidade denominação de origem. A região produz 1,6 toneladas do produto por ano, com faturamento de R$ 21 milhões. Na Queijaria Tropeiro Velho, em Capão Alto, o casal de produtores Wachington Cordova Muniz e Jesabel Machado tira o sustento da produção de queijo. “Um sabor mais forte, mais saboroso, quem costuma comer o queijo curado assim é difícil apreciar de novo o queijo normal”, garante Wachington.

A maçã fuji também é destaque e tem o selo de indicação geográfica desde 2021, com o nome IG Região de São Joaquim, na modalidade denominação de origem. Vinda do Japão, a fruta se adaptou ao clima dos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel. A fruta da região tem coloração mais avermelhada, é mais crocante e com maior suculência que outras variedades. A produtora e dona do Colha e Pague Martins, Lilia Martins, conta o diferencial: “quando ela pega geada, forma o pingo de mel dentro da maçã”, o que dá um sabor mais doce à fruta.

Em uma região de serra e frio, quem se adaptou bem por ali foram os vinhos, que também tem o selo de indicação geográfica, a IG Santa Catarina, na modalidade indicação de procedência, que destaca locais que se tornaram conhecidos pela produção desse tipo de produto. O clima da região favorece a concentração de aromas e sabores dos vinhos de altitude. Várias vinícolas já se destacam, como a Villaggio Bassetti, em São Joaquim, que aproveitou também o turismo como fonte de renda. “Quando eu comecei a estudar o assunto, em 2000, a quantidade de turistas na região era em torno de 60 mil pessoas por ano; há três anos, já passava de 200 mil e esse incremento é devido ao vinho”, afirma Eduardo Bassetti, proprietário da vinícola.

O episódio Sabores do frio serrano faz parte da série especial Riquezas da Nossa Terra, do Caminhos da Reportagem. O programa vai ao ar no próximo , às 22h, na TV Brasil.

FICHA TÉCNICA

Reportagem - Tiago Bittencourt

Reportagem cinematográfica - André Pacheco

Auxiliar técnico - Rafael Calado

Produção - Carol Oliveira e Claiton Freitas

Estagiário - Rafael Ferraz

Edição de texto - Carina Dourado

Edição de imagens e finalização - André Eustáquio

Arte - Júlia Costa

