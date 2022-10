SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança de um bar em Sinop (MT) registraram o momento no qual um policial civil dispara uma arma após ver a mulher que o acompanhava abraçando um cantor que se apresentava no local.

O caso foi registrado na noite da sexta-feira (28). No vídeo, é possível ver a mulher dançando com o cantor, o homem se aproximando e dando um soco no artista.

Em seguida, quando outras pessoas tentam afastar o policial, ele saca uma arma e dispara. Uma correria é registrada, mas ninguém é atingido pelo tiro.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito, um homem de 33 anos, estava em "visível estado de embriaguez". Ele entregou a pistola calibre 9 milímetros aos PMs, mas resistiu ao ser informado que seria levado à delegacia.

Ainda segundo a ocorrência, o policial chegou a ferir um sargento com chutes e socos e foi contido após uso de spray de pimenta. A mulher que estava com ele também foi detida porque, segundo o boletim, jogou uma cadeira contra os policiais.

Uma cápsula deflagrada foi encontrada no local e entregue à polícia. A arma do policial deve passar por perícia.

O homem foi detido em flagrante por disparo de arma de fogo em lugar habitado, resistência e desobediência.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul afirmou que o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. A polícia não informou se alguma fiança foi instituída ou se o homem continuava preso na manhã de hoje.

A reportagem entrou em contato com o bar Cerveja de Garrafa, no qual a confusão foi registrada, em busca de um posicionamento sobre o assunto, mas não recebeu resposta sobre o assunto até o momento. À polícia, a administração do local informou que o policial civil se identificou ao entrar no estabelecimento e registrou sua entrada com uma arma em um livro de controle. O texto será atualizado tão logo haja retorno.