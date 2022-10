CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A forte chuva que caiu no Paraná neste fim de semana deixou dezenas de seções eleitorais sem energia, mas a votação ocorreu normalmente, já que as urnas funcionam com bateria própria. A falta de energia, no entanto, dificultou a transmissão dos dados em dois municípios ao final da votação.

Ela será realizada em cidades vizinhas, sem maiores problemas, informou o presidente do TRE-PR, Wellington Coimbra de Moura.

O TRE confirmou que não houve maiores problemas durante a votação nos 399 municípios paranaenses nem nas estradas que cortam o estado ou no transporte a eleitores.

De acordo com o órgão, no estado foram substituídas o total de 201 urnas, 20% menos em comparação ao primeiro turno. Segundo o presidente do TRE-PR, houve crescimento de 32% na participação de eleitores em 2022, comparado com 2018.