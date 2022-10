SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma frente fria chega na tarde desta segunda-feira (31) a São Paulo e provoca uma grande mudança no tempo na região. As temperaturas, que superaram os 30°C neste domingo (30), cairão, com máxima de 16°C na terça (1°), tempo nublado e muita chuva.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), a segunda-feira já começa com rajadas fortes de vento, o que eleva o risco de quedas de galhos e árvores. Com o vento, chega a chuva, que é esperada em intensidade moderada a forte, com chances de alagamentos.

A temperatura ainda se mantém elevada, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. No entanto, a frente fria atingirá mais fortemente durante a madrugada, e a terça-feira já começará fria, com mínima de 12°C e máxima de 16°C. A previsão é que chova durante todo o dia, mas em fraca intensidade.

A quarta-feira (2) será igual o dia anterior, apenas com pequena diferença na temperatura, com mínima de 10°C e máxima de 15°C.

A partir de quinta-feira (3), o sol voltará a aparecer, e o tempo esquenta lentamente, chegando às máximas de 16°C na quinta, 19°C na sexta (4), 20°C no sábado (5) e 23°C no domingo (6). Em todos esses dias há probabilidade de pancadas de chuva, principalmente, durante as tardes.

No interior do estado, nas regiões de Ribeirão Preto e Araçatuba, a frente fria também mudará o tempo, mas a temperatura se manterá amena, na faixa dos 20°C. Apenas na quarta a máxima ficará em 17°C.

A previsão para a Baixada Santista é a mesma do interior, com a diferença que as temperaturas se manterão um pouco mais elevadas, com as máximas atingindo 20°C na terça, 19°C na quarta, e 21°C na quinta e na sexta.

No Vale do Ribeira, São José dos Campos e região terão o clima semelhante ao da capital. Apenas na serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a temperatura mínima deverá chegar a 8°C na quinta (3) e 9°C na sexta (4).

SUL PODE TER GEADA

A massa de ar polar que provocou a frente fria já atinge a região Sul do país entre a noite deste domingo (30) e manhã de segunda (31). O site Climatempo prevê o risco de temporais em todos os estados da região e no sul do Mato Grosso do Sul.

Nas serras gaúcha e catarinense, existe a possibilidade de chuva congelada (quando a neve derrete e volta a congelar antes de chegar ao solo) ou neve. No município de São Joaquim (SC), a temperatura mínima será negativa na terça e na quarta: -1°C. A máxima não passa dos 10°C na terça e 13°C na quarta.

A frente fria será tão forte que deverá atingir até os estados do Centro-Oeste e parte da região Norte, além do Sudeste, diminuindo a temperatura média geral.