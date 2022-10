FOLHAPRESS - Uma mulher foi agredida e teve o carro depredado na noite deste domingo (30) em Itapema, no litoral norte de Santa Cataria, durante as comemorações pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da agressão. A mulher leva um tapa no rosto de um homem vestido com roupa verde e amarela e chega a cair no chão.

Em seguida, outros homens, também vestidos de verde e amarelo, empurram a mulher para dentro do carro e chutam o veículo, provocando estragos.

A vítima contou à polícia que comemorava a vitória de Lula na rua, foi ofendida e ligou para a polícia. A agressão ocorreu no momento em que ela esperava a chegada dos policiais militares.

O homem que bateu no rosto da vítima terá de comparecer ao Juizado Especial Criminal para responder pelo ocorrido.