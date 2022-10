SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) diz que acionou nesta segunda-feira (31) a AGU (Advocacia-Geral da União) para conseguir liberar estradas bloqueadas por caminhoneiros bolsonaristas. Eles fecharam trechos de rodovias em ao menos 11 estados e no Distrito Federal para contestar o resultado das eleições.

Em nota, a PRF diz que adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo nas rodovias afetadas. Os protestos começaram horas após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).

"Desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições, a PRF direcionou equipes para os locais e iniciou o processo de negociação para a liberação das rodovias priorizando o diálogo para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos", diz a nota. "Como aconteceu em outros protestos."

Segundo a PRF, a AGU foi acionada em todos os Estados onde foram identificados pontos de bloqueio para a expedição de um mandado judicial "como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras".

O órgão também diz que monitora de perto os locais com alta probabilidade de interdição. O número de bloqueios de rodovias em todo o país caiu de 70 para 47 no início da tarde desta segunda, segundo balanço divulgado pela PRF.

Os estados afetados são:

- Rio Grande do Sul

- Santa Catarina

- Paraná

- Minas Gerais

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Rondônia

Deputado que representa a categoria reconhece vitória de Lula.

Em nota, o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, informou que não existe qualquer manifestação organizada.

"A categoria reconhece o resultado das eleições realizada no dia de hoje que é fruto da democracia que inclusive essas categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas.

"O líder dos caminhoneiros Wallace Landim, conhecido como Chorão, também divulgou nesta segunda um vídeo dizendo reconhecer a vitória nas urnas de Lula no segundo turno das eleições presidenciais e pedindo pelo fim da paralisação nas rodovias do país. Ele ganhou visibilidade em 2018 durante a greve da categoria.

"Pessoal, não é o momento de parar esse país (...). Vamos ter responsabilidade e lutar sempre. Mas pelo nosso segmento, pelo nosso país. Então, vamos aceitar. Isso é a democracia.", declarou Chorão em vídeo para caminhoneiros.

No material, Chorão parabenizou Lula pela vitória nas urnas e fala em prejuízos para a economia em decorrência da paralisação. "A gente precisa, referente à categoria, ter um alinhamento com o próximo governo (...). Para o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia, da vitória do presidente."

PEDIDO DE GOLPE

Em uma das gravações à qual a reportagem teve acesso, um dos supostos líderes da manifestação diz, em tom de ameaça, que todos os caminhoneiros só sairão das ruas quando o Exército tomar o poder.

"Eu estou com lideranças do Brasil inteiro. São 256 pessoas. Travou o Brasil. Travou. Não podemos liberar. [São] 72 horas para o Exército tomar conta. Se nós precisar (sic) ficar além das 72 horas... travou, não libera nada. Joinviille, Criciúma, São Paulo, Rio de Janeiro...geral. Deu, acabou. Não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e dizer: 'vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa'. Nós só saímos das ruas na hora em que o Exército tomar o país", afirmou manifestante, em vídeo.

"Nós não vamos aceitar essa roubalheira, não", disse outro manifestante, em uma gravação nas redes sociais.

ZAMBELLI INCENTIVA CAMINHONEIROS

À 1h35 desta segunda, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), uma das aliadas mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro, parabenizou os motoristas pela ação nas estradas.

"Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreça", escreveu no Twitter.