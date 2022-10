SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de Luis Inácio Lula da Siva no segundo turno das eleições para presidente da República trouxe muita alegria para o comerciante petista Jailton Pinto Cardoso, 46. Afinal, seu candidato venceu e nesta terça-feira (1º) ele vai receber do amigo e bolsonarista José Hércules da Silva Junior, 43, o Tio Chico, o Volvo apostado às vésperas do pleito, no valor de R$ 200 mil.

Esta é a segunda vez que o vencedor da aposta, que mora em Olinda, em Pernambuco, ganha de Tio Chico, que mora em Recife. No primeiro turno, eles apostaram R$ 20 mil em seus candidatos de preferência. Mas, com a vitória de Lula, Jailton levou a melhor.

Neste segundo turno, a aposta foi mais longe. O olindense se comprometeu a entregar sua BMW, também avaliada em R$ 200 mil, caso Lula perdesse. Já o recifense Tio Chico colocou em jogo um Volvo, que será entregue amanhã ao amigo, cumprindo a promessa feita em caso de derrota de Jair Bolsonaro.

"Estou muito feliz, já falei com Chico e está tudo certo!", declarou Jailton, à reportagem.

"Amanhã será a entrega e vai ter vídeo mostrando tudo."

A aposta foi firmada no escritório de um advogado amigo dos dois e Tio Chico garante que, apesar de triste com a derrota nas urnas, não está chateado com a perda do veículo. "Somos amigos de infância, fazemos negócios juntos, sempre nos ajudamos mutualmente", disse à reportagem. "Agora é seguir trabalhando, focar em levar a vida", declarou.

Para o bolsonarista, o importante é que a política nunca interferiu na amizade entre ele e Jailton. Ele até chegou a gravar um vídeo no TikTok falando sobre a derrota de seu candidato, avisando que fará uma outra publicação para falar sobre o Volvo que será entregue ao amigo e desejando boa sorte ao novo presidente e aos eleitores que o escolheram.

"A vida é assim. Uns perdem, outros ganham. É como torcida de futebol. A gente torce, grita, chora, xinga o adversário. Mas quando o jogo acaba, todos voltam a ser amigos. Não é possível que a gente deixe uma competição estragar amizades, famílias, isso não faz sentido", afirmou Tio Chico.

Tio Chico diz que não não ficará sem carro, pois o irmão já disse que emprestará o dele. Ele acredita que agora é só focar no trabalho e ter fé em Deus que em pouco tempo ele consegue recuperar o prejuízo."Agora é tocar a vida. E aproveitar para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Nas urnas, sentimos gosto de derrota, mas quem sabe no campo [de futebol] conseguimos sentir o gosto da vitória", afirmou.